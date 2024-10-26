Череповчанин до смерти избил собутыльника

В городе металлургов возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. В преступлении подозревается местный житель. Он уже задержан, сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

По данным следствия, 25 октября в больнице Череповца скончался мужчина, доставленный ранее в лечебное учреждение с травмой головы. Выяснилось, что незадолго до госпитализации потерпевший распивал спиртное в гостях у своего случайного знакомого, в квартире дома на улице Бардина. Там один из присутствовавших мужчин избил его. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

«При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты биологические следы, иные предметы, представляющие интерес для следствия. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в пресс-службе ведомства.