Пятилетняя программа переселения из аварийного жилья завершилась в Вологде

В рамках программы, которая реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда», в областной столице переселили 443 семьи из 61 аварийного дома, признанного таковым до 1 января 2017 года. Площадь расселенного жилья составила около 17,9 тысяч м². Программу планировалось завершить к декабрю этого года, но удалось это сделать раньше срока.

«Работа проводилась поэтапно и различными путями. Для вологжан, ранее проживавших в аварийном жилье, приобретено 116 благоустроенных квартир в разных микрорайонах города, построен муниципальный 208-квартирный дом на улице Архангельской. Также собственникам аварийного жилья выплачивали денежные возмещения, на которые они могли приобрести благоустроенные квартиры самостоятельно», – рассказал и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Программа переселения носит компенсационный характер. Семьи получили жилье, равнозначное по площади. Собственникам по выбору предоставлялись денежные выплаты на покупку жилья или равноценные квартиры. Данный порядок предусмотрен жилищным законодательством и требованиями программы.

В частности, ключи от новой квартиры вручили семье Комиссаровы. Ранее они проживали в аварийном доме 1955 года постройки на ул. Ленина в селе Молочном. Здание вошло в финальный этап программы по переселению. Вологжане переехали в двухкомнатную благоустроенную квартиру площадью 47,6 м² в многоквартирном доме №72 по улице Гагарина.

«Мне очень нравится новая квартира – теплая и комфортная. Она была полностью готова к заселению. Сейчас делаем ремонт – меняем некоторые детали под себя. Хочу выразить огромную благодарность Администрации города Вологды, что помогли нам переехать из аварийного жилья. Сейчас у нас совершенно другой уровень жизни», – рассказала вологжанка Нина Комиссарова.

В настоящее время Вологда готовится к реализации следующей программы переселения из ветхого жилья, которая уже анонсирована президентом РФ. Стартует она с 2025 года.