Масштабный субботник провели сегодня на берегах Сухоны

В рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» волонтёры Сокольского целлюлозно-бумажного комбината и воспитанники подшефного детского сада № 20 Сокола провели совместный экологический субботник на берегу реки Сухона. Вдоль береговой линии участники мероприятия собрали в районе краеведческого музея и реки мусор из пластика, картона, стекла, очистили территорию от больших палок и веток.

Первая в этом учебном году совместная акция волонтёров Сокольского ЦБК и «Эколят» состоялась 24 октября. А торжественное посвящение воспитанников двух старших групп детского сада № 20 в члены отряда «Эколята-Дошколята» прошло вначале сентября.





«Мы думаем, что ответственное отношение подрастающего поколения к вопросам защиты окружающего мира нужно формировать «с пелёнок». Отряд «Эколята» - тому пример. Юные экологи с детства понимают, как нужно заботиться о природе, знают, как можно и как нельзя себя вести в лесу, почему важно не мусорить. Совместные волонтерские акции помогают воспитывать у детей гражданскую ответственность и основы патриотизма», - отметил генеральный директор Сокольского ЦБК Владимир Башмаков.

Проект «Эколята-Дошколята» является первым этапом процесса формирования экологической культуры ребёнка. Кураторы из Сокольского ЦБК в течение двух лет будут проводить с детским экологическим отрядом совместные мероприятия и экоакции.

Всероссийская акция «Вода России» способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, проводится с 2014 года, с каждым годом расширяя свою географию. За 10 лет проведения Акция стала по праву считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России: она объединила почти 10 миллионов участников из 89 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали почти 11 миллионов мешков мусора. Организатор федеральной акции «Вода России» — федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития водохозяйственного комплекса» (Минприроды России).



