В Вологде после столкновения машин, одну из них отбросило на пешехода

Дорожное происшествие случилось вчера, 24 октября, в начале четвертого дня у дома №2А на Белозерском шоссе в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела Госавтоинспекции УМВД России.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «ГАЗель» двигался со стороны улицы Маяковского в направлении улицы Владимира Жоги. При съезде с виадука грузовик столкнулся с легковушкой «Дэу Нексия» под управлением мужчины 1958 года рождения. В тот момент иномарка остановилась, чтобы пропустить пешехода через нерегулируемый пешеходный переход, но от удара ее отбросило на девушку, пересекавшую дорогу.

В результате аварии, травмы получила 15-летняя пешеход. После происшествия она самостоятельно обратилась в больницу.