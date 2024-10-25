Скульптура маслодела появится в центре Вологды

Вологодского маслодела вскоре установят в областной столице. Бронзовая скульптура будет привлекать внимание жителей и гостей города в Кремлевском саду. Об этом в своем телеграмм-канале поделился исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Скульптура, символизирующая один из главных брендов, уже едет в Вологду. Она представляет собой фигуру мужчины, который снимает пробу с новой партии масла, намазывая его на хлеб.

Подобные арт-объекты устанавливают в городе по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Всего появится 8 тематических скульптур.

Ранее в Вологде уже установили скульптуру «Вологодского мороженого» на бульваре проспекта Победы, «Темноглазую» – на Советском проспекте у дома купца Самарина, а фигуру «Почтальона» можно найти у главного здания Почтамта на том же Советском проспекте. Также в областной столице появятся «Гармонист», «Букет», «Песняры» и «Вологодская свадьба».