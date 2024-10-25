До конца октября температура на Вологодчине будет выше нормы

Как сообщает Вологодский гидрометцентр, до конца октября сохранится повышенный температурный режим: среднесуточная температура превысит норму на 2 градуса, а в отдельные дни на 3-4.

Завтра, 26 октября, погода будет формироваться под влиянием гребня антициклона с юго-запада. В ночь на субботу по западу и центру температура составит от 0 до -2 градусов, по востоку будут слабо положительные температуры. Днем местами существует вероятность небольшого дождя, температура воздуха составит от +5 на востоке до +9 градусов на западе.

В ночь на воскресенье, 27 октября, сохранится аналогичный характер погоды. Температура воздуха будет +1, +6 градусов. Днем местами ожидается небольшой дождь.

В ночь на понедельник, 28 октября, без существенных перемен. Утром и днем, начиная с запада, территорию области будет пересекать атмосферный фронт. В западных районах и округах пройдет небольшой и умеренный дождь, также усилится ветер. По востоку без существенных осадков. К центральным округам и районам ненастье доберется к вечеру понедельника.

Предварительно, во вторник, 29 октября, влияние циклона сохранится, пройдут дожди различной интенсивности. Выход следующего более активного циклона прогнозируется в последние дни октября, высока вероятность смешанных осадков, в частности дождя с мокрым снегом.