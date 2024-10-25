Женская сборная ЧГУ по волейболу завоевала путёвку в финал Кубка Студенческой волейбольной ассоциации России

Состав женской сборной Череповецкого государственного университета:

Борцова Ксения, Удалова Александра, Коргинова Алёна, Мохова Дарья, Морозкова Арина, Ильина София, Поликарпова Арина, Думрауф Вероника (факультет биологии и здоровья человека); Шарова Варвара, Черепанова Дарина, Мазуренко Ксения (институт педагогики и психологии); Соловьева Полина, Токалова Виктория (институт информационных технологий).

Соперниками череповчанок стали команды девушек из Петрозаводска и Пушкино. Команда из Архангельска, которая заранее заявилась на соревнования, получила техническое поражение во всех матчах из-за неявки.

Результат игры ЧГУ с командой из Петрозаводска оказался вполне ожидаемым: команда из Череповца одержала победу в трех партиях, выиграв «всухую» (3:0). Непосредственное соперничество ожидалось в поединке череповчанок с командой из Пушкина, и эти ожидания оправдались. Особенно примечательно, что их женская сборная является давним и принципиальным соперником сборной ЧГУ.



Игра выдалась напряжённой, что подтверждает количество сыгранных партий – их было пять. В первой партии, несмотря на равную борьбу, счёт на табло составил 21:25 в пользу Пушкино. Во второй партии череповчанки продемонстрировали значительное преимущество, выиграв со счетом 25:13. В третьей партии соперницы вновь вырвали победу (24:26), однако в четвертой и пятой партиях сборная ЧГУ значительно превзошла соперниц, выиграв со счетом 25:13 и 15:8 соответственно.

Таким образом, команда Череповецкого государственного университета завоевала путевку в финал Кубка Студенческой волейбольной ассоциации, который пройдёт в Анапе с 2 по 8 декабря 2024 года.

Отметим, что отборочные соревнования Северо-Западного федерального округа на Кубок Студенческой волейбольной ассоциации проходили в рамках грантового проекта «Такой разный волейбол», поддержанного министерством науки и образования Российской Федерации. Также партнёрами и организаторами данных состязаний выступили Студенческая волейбольная ассоциация и Федерация волейбола Вологодской области.

