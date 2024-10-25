«Боюсь даже сказать, что это война». Лукашенко оценил вероятность объединения России и Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко всегда славился своими громкими высказываниями и особыми взглядами на существующие проблемы. В ходе участия в саммите БРИКС он дал несколько интервью, и в частности высказался о вероятной возможности объединения Беларуси и России в единое государство.

В интервью изданию «Известия» белорусский лидер раскритиковал тех политиков, которые рассуждают, что его стране выгодно войти в состав России, в расчете получить экономическую выгоду, а также защиту от внешних угроз, из-за своего небольшого размера.

«Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать, и дальше вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов, личных и прочих. У нас никогда так вопрос не стоял», — сказал он.

По мнению Лукашенко изменить историю, когда два наших государства стали независимыми уже нельзя. На данный момент между государствами действует союзный договор, и более тесном объединении говорить некорректно. И вообще во время его переговоров с Путиным этот вопрос никогда не поднимался. И вообще любое решение об объединении может быть «снесено» белорусским народом.

Также белорусский политик добавил, что необходимо строить Союзное государство на фундаменте экономического сотрудничества. Хотя и тут есть свои проблемы, в частности построение единых финансовых и энергетических рынков, единой денежной единицы, а также следование единой промышленной и сельскохозяйственной политики. Одним словом, никакого объединения пока не предвидится …