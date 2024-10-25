Губернатор заявил, что дорожные службы Вологодчины готовы к зиме

Протяженность сети региональных дорог составляет более 10 тысяч километров. Из них около 700 километров очищаются до чистого асфальтового покрытия. Остальная часть содержится под уплотненным снежным покровом.

«В зимний период дорожные службы Вологодской области будут тщательно следить за уборкой снега и обработкой от наледи опасных участков. На сегодняшний день подрядчики заготовили почти 193 тысячи тонн песка, 32 тысячи тонн пескосоляной смеси и около 14 тысяч тонн технической соли. Подготовлена и дорожная техника к предстоящему зимнему сезону: к работе на региональных дорогах готовы 570 единиц техники», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Сейчас специалисты придерживаются стандарта, в рамках которого при температуре до -10 градусов по Цельсию используется техническая соль, а при более холодной погоде – пескосоляная смесь.

В круглосуточном режиме уже работает диспетчерская служба Управления автомобильных дорог Вологодской области. Сообщить о проблемах, связанных с содержанием региональных дорог, можно по телефону: 8 (8172) 54-62-02.