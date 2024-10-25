За разбой и покушение на убийство череповчанин ответит в суде

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Разбой

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, ранее неоднократно судимого за хищения, угрозу убийством и иные преступления. Он обвиняется в разбое и покушении на убийство из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Вологодской области.

Весной мужчина находился в Шексне. 12 марта местный житель познакомился с ним на улице и пригласил в гости. Фигурант в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. В гостях он украл мобильный телефон хозяина. Когда собственник заметил пропажу и потребовал вернуть, злоумышленник несколько раз ударил его ножом по голове, шее и туловищу, причинив тяжкий вред здоровью, а потом скрылся с места преступления.

«По версии следствия, его действия были направлены на убийство, однако довести их до конца он не смог по независящим обстоятельствам, в связи со своевременным получением потерпевшим квалифицированной медицинской помощи», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Позже подозреваемого задержали и поместили в СИЗО. Он признался в содеянном. Также его причастность подтвердилась результатами судебно-медицинской, криминалистических, генетической и иных экспертиз.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: пресс-служба СУ СК России по Вологодской области
 

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