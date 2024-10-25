В Вологде 6-летний ребенок на самокате попал под колеса машины

Дорожное происшествие случилось вчера, 24 октября, в семь часов вечера у дома №15 на улице Яшина в областном центре. Об аварии рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области.

40-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Лада Иксрей», ехал по улице Яшина со стороны Чехова. В это время проезжую часть на самокате пересекал мальчик 2017 года рождения слева направо по ходу движения автомобиля. Машина наехала на ребенка.

В результате аварии пострадал мальчик. С места ДТП бригада скорой помощи увезла его в Вологодскую областную детскую больницу.