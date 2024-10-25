Череповецкие фехтовальщицы взяли бронзу на всероссийских соревнованиях

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Фехтование

Череповчанки завоевали бронзу на Всероссийских соревнованиях по фехтованию памяти двухкратного Олимпийского чемпиона С.А. Шарикова.

Соревнования среди юношей и девушек до 18 лет прошли 22 и 23 октября в Москве. Вологодскую область представили спортсмены Центра боевых искусств Череповца.

Воспитанницы Александра и Кирилла Безгачевых, члены сборной команды Вологодской области по фехтованию на саблях Мария Логинова, Анастасия Исакова, Вера Орина и Диана Фотькина стали обладательницами бронзовых медалей в командном зачете, сообщает пресс-служба Департамента спорта и молодёжной политики Вологодской области.

Теги:
фехтование всероссийские соревнования
Фото: пресс-служба Департамента спорта и молодежной политики
 

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