В Вологде установили первые уличные тренажеры для людей с ОВЗ

В парке Ветеранов в областной столице появились первые уличные тренажеры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал и. о. мэра Андрей Накрошаев.

Открытую спортивную площадку обустроили в рамках второго этапа благоустройства парка. Андрей Накрошаев вместе с членом сборной России по парапауэрлифтингу Антоном Востриковым и советником губернатора области в сфере инклюзии Анной Хрястуновой проверили качество и удобство тренажеров. В процессе инспекции были обнаружены небольшие недочеты. Подрядчику поручено исправить их в ближайшие две недели.