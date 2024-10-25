В Вологде установили первые уличные тренажеры для людей с ОВЗ

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Парк

В парке Ветеранов в областной столице появились первые уличные тренажеры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал и. о. мэра Андрей Накрошаев.

Открытую спортивную площадку обустроили в рамках второго этапа благоустройства парка. Андрей Накрошаев вместе с членом сборной России по парапауэрлифтингу Антоном Востриковым и советником губернатора области в сфере инклюзии Анной Хрястуновой проверили качество и удобство тренажеров. В процессе инспекции были обнаружены небольшие недочеты. Подрядчику поручено исправить их в ближайшие две недели.

«Безбарьерную среду создаем в городе и на других объектах благоустройства – детских площадках, тротуарах, во дворах. Наш губернатор Георгий Филимонов подчеркивает важность и необходимость этой работы. Продолжим делать город удобным и безопасным для всех жителей», – отметил Андрей Накрошаев.

Парк Ветеранов

Теги:
парк ветеранов ОВЗ тренажеры
Фото: тг-канал Андрея Накрошаева
 

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