«Северянка» продлила победную серию до 10 матчей в Высшей лиги «А»

Матчи третьего тура Чемпионата России по волейболу среди клубов Высшей лиги «А», в эти дни принимает Муром. В среду череповчанки в трех сетах обыграли «Уралочку-УрГЭУ» со счетом 25:21, 25:21, 25:22. А накануне подопечные Вадима Панкова провели тяжёлый пятисетовый поединок против «Тюмени». «Северянка» уступила в первой партии 23:25, две следующих остались за волейболистками из Череповца 25:13 и 30:28. Сибирячки выиграли четвертую партию 23:25 и сравняли счёт: 2:2. Пятый сет остался за волейболистками из города металлургов – 15:8. Череповчанки выиграли матч со счётом 3:2. Эта победа для «Северянки» стала 10-й со старта чемпионата.

Самой результативной в матче против «Тюмени» стала Дарья Федосеева, набравшая 20 очков: 17 – в атаке, 3 – на блоке.

Сегодня у команд день отдыха, а в выходные «Северянка» проведёт ещё два матча, против «Уралочки-УрГЭУ» и «Тюмени».