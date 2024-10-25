Общественные туалеты обустраивают в Вологде

[ Общество ]

Туалет

В настоящее время специалисты монтируют модульный туалет в центре города – рядом с площадью Революции вблизи улицы Лермонтова, 33. Об этом в своих соцсетях рассказал исполняющий обязанности мэра Андрей Накрошаев.

«Вологжане и гости города неоднократно выражали недовольство отсутствием благоустроенных туалетов в городе. Проблему начинаем решать», – прокомментировал Андрей Накрошаев.

Модульный туалет представляет собой блочную конструкцию с тремя кабинками, одна из которых для маломобильных граждан. Туалет будет отапливаемым и оснащенным средствами гигиены. Подключение к инженерным сетям начнется в ближайшее время.

Кроме того, и. о. мэры поручил благоустроить прилегающую территорию и сделать навигацию, чтобы туалет можно было легко найти. Сейчас закуплено две таких конструкции, вторую установят на ул. Орлова за Шаламовским домом.

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общественные туалеты
Фото: тг-канал Андрея Накрошаева
 

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