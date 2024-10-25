День вологодского масла сегодня отметят в областной столице

Сегодня, 25 октября, Дом масла откроет свои двери для всех посетителей. Их ждут знакомство с историей знаменитого лакомства, экскурсии, дегустации, квесты, сказки и мастер-классы.

«26 октября на Кремлевской площади развернется праздничная ярмарка, где местные производители предложат свои легендарные продукты, а вологодские артисты зарядят жителей и гостей областной столицы отличном настроением», – рассказали в Департаменте информационной политики Правительства Вологодской области.

Сюрпризы ждут и гостей ресторанов. Их угостят закусками и блюдами на основе вологодского масла, а посетителей бутик-отелей Ассоциации отельеров и рестораторов Вологодчины ожидает съедобный комплимент.

Напомним, День вологодского масла отмечается в регионе с 2022 года. Дата выбрана не случайно: 25 октября – день рождения Николая Васильевича Верещагина, основоположника молочного дела в России, автора технологии производства «Вологодского масла».

Сегодня Вологодская область занимает первое место среди субъектов Северо-Западного федерального округа по производству сливочного масла. Настоящее вологодское масло выпускают только семь предприятий, и все они работают на территории области и используют высококачественное молочное сырье только местных производителей.