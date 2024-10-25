Движение по улице Панкратова в Вологде станет двусторонним

С 26 октября движение по ул. Панкратова, на участке от ул. Петина до ул. Щетинина, станет двусторонним для транспортных средств. Решение об этом было принято Администрацией Вологды совместно с ГИБДД.

Такая мера позволит сократить объездной путь транспорту через улицы Гагарина и Преображенского. Напомним, сейчас на этом отрезке машины могут двигаться только в одном направлении.

Участок с измененной схемой движения дополнит общую схему подъезда к путепроводу на улице Панкратова, движение по которому возобновили в минувшие выходные после его капитального ремонта. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В схеме дорожного движения областной столицы введут еще одно изменение. В районе дома №9А по улице Ярославской с 26 октября уберут нерегулируемый пешеходный переход. Здесь будут демонтированы соответствующие знаки и установлены ограждения, препятствующие движению пешеходов.

Как пояснили специалисты, это сделано в целях безопасности. Трафик пешеходов через этот переход небольшой, при этом движение транспорта по ул. Ярославской довольно интенсивное. С начала года здесь уже дважды были зафиксированы наезды на пешеходов. При этом неподалеку, на перекрестке Ярославская-Пошехонское шоссе, расположен регулируемый пешеходный переход, которым могут воспользоваться вологжане.