Вологодские голболистки стали победителями международных соревнований

В Турции завершились международные соревнования по спорту слепых в дисциплине - голбол среди мужских и женских команд «Кубок Анталии».

В состязаниях приняли участие четыре команды из России и четыре команды Турции (по две мужские и две женские).

Вологодские спортсменки Арина Герасимова и Елизавета Кемешева, вместе с Ириной Аристовой и Мариной Егоровой в составе первой сборной России в финале обыграли вторую сборную нашей страны, за которую выступали Ярослава Акиничева, Викторич Рогоза, Алиса Хрусталева и Анна Шевченко, став победителями турнира.

Отметим, что для российских спортсменов это были первые международные соревнования за три года. Последним крупным международным соревнованием стал чемпионат Европы 2021 года, который сборная России выиграла, в финале обыграв сборную Турции 5:4.

В марте 2022 года Международная федерация спорта слепых (IBSA) отстранила команды России и Беларуси из-за ситуации на Украине от всех международных соревнований, чемпионатов мира и Европы.