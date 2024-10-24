Депутаты городской думы Вологды установили меры поддержки для отдельных сотрудников полиции

На сегодняшней сессии Вологодской городской Думы была установлена мера социальной поддержки отдельным сотрудникам УМВД по городу Вологде.

Речь идет о сотрудниках патрульно-постовой службы, инспекторах и старших инспекторах безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного Управления Госавтоинспекции.

«В этих подразделениях особенно большой дефицит кадров. Ежемесячно сотрудникам будет предоставляться выплата в размере 5000 рублей. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2024 года. Соответственно, сотрудники получат выплаты с этой даты», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Выплаты будут осуществляться из средств городского бюджета. На эти цели предусмотрено 7,8 миллиона рублей.