Депутаты городской думы Вологды установили меры поддержки для отдельных сотрудников полиции

[ Общество ]

На сегодняшней сессии Вологодской городской Думы была установлена мера социальной поддержки отдельным сотрудникам УМВД по городу Вологде.

Речь идет о сотрудниках патрульно-постовой службы, инспекторах и старших инспекторах безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного Управления Госавтоинспекции.

«В этих подразделениях особенно большой дефицит кадров. Ежемесячно сотрудникам будет предоставляться выплата в размере 5000 рублей. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2024 года. Соответственно, сотрудники получат выплаты с этой даты», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Выплаты будут осуществляться из средств городского бюджета. На эти цели предусмотрено 7,8 миллиона рублей.

Теги:
меры поддержки Вологодская городская дума
 

Последние новости

Вологодские голболистки стали победителями международных соревнований
Депутаты городской думы Вологды установили меры поддержки для отдельных сотрудников полиции
Мошенники придумали еще одну сложную схему обмана
Сергей Жестянников заявил о поддержке спортивных проектов
Вологодские депутаты запретили использовать автопокрышки для благоустройства
Юридические тонкости, или Почему деятельность ЦБ РФ подпадает под действие законодательства об иноагентах
Суд признал виновной молодую женщину в гибели 3-летнего сына в бассейне
Андрей Накрошаев рассказал, когда на площади Бабушкина появятся парковки
В Вологде третий день ищут 16-летнего подростка
В Вологде сегодня собирались выбрать мэра, но этого не произошло