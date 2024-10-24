Мошенники придумали еще одну сложную схему обмана

Мошенники разработали новую схему кражи денег. Об этом рассказали в департаменте цифрового развития Вологодской области.

Изначально человеку на почту приходит письмо с фишинговой ссылкой под видом легального сообщения (например, от имени «Госуслуг»). После того как жертва атаки переходит по ссылке, активизируется вирус-троян. Попав в телефон, он блокирует экран. При этом начинают всплывать фейковые уведомления о списаниях средств. Как правило, информация о списании приходит на небольшие суммы.

«В этот момент потенциальной жертве звонит подставной сотрудник банка и говорит о взломе личного кабинета, предлагая «защитить» сбережения. Мошенник может попросить предоставить информацию для реального входа в онлайн-банк, а также предложить перевести все средства на «безопасный» счет. Напоминаю об осторожности. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, а также передавать личную информацию посторонним», - рассказала начальник департамента цифрового развития Ирина Просвирякова.

Мошенникам приходится прибегать к сложным схемам в связи с тем, что без них похитить деньги с банковских счетов невозможно. Кредитные организации внедряют серьезные системы защиты: двухфакторная аутентификация, SMS-коды, постоянный мониторинг подозрительных операций., «Слабым звеном» такой защиты зачастую становится сам клиент банка, у которого выманивают данные о счетах и платежных картах злоумышленники.