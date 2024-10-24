Сергей Жестянников заявил о поддержке спортивных проектов

[ Общество ]

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников направил часть средств от «Депутатской программы» на ремонт тренажерного зала в подвале дома поселка Семенково Вологодского округа.

В сентябре Сергей Жестянников выехал на объект, после этого было принято решение об обновлении помещения. Спортивный зал начал работу еще в 90-е годы, потом какое-то время был закрыт. Ремонты там не проводились.

«Решил использовать возможности «Депутатской программы» для того, чтобы привести в порядок тренажерный зал. Место очень востребованное. Это единственная подобная площадка в поселке, за исключением ФОКОТа. Полтора года назад ребята дали вторую жизнь этому помещению, сами поставили недостающие тренажеры», - рассказал спикер ЗСО.

Сейчас в тренажерном зале делают капитальный ремонт. Приводят в порядок полы, стены, потолки и входную группу.

После ремонта в тренажерном зале установят старые тренажеры. Однако местная администрация планирует заявиться в «Народный бюджет», чтобы приобрести новое оборудование.

«Раньше ребята занимались в доме культуры. Однако в учреждении провели капитальный ремонт, для тренажеров помещения не было предусмотрено. На данный момент этот тренажерный зал – главное место притяжения. Благодарим Сергея Геннадиевича за то, что откликнулся на нашу просьбу и помог реализовать проект», - прокомментировал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Вологодского округа Евгений Ворожун.

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