Сергей Жестянников заявил о поддержке спортивных проектов

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников направил часть средств от «Депутатской программы» на ремонт тренажерного зала в подвале дома поселка Семенково Вологодского округа.

В сентябре Сергей Жестянников выехал на объект, после этого было принято решение об обновлении помещения. Спортивный зал начал работу еще в 90-е годы, потом какое-то время был закрыт. Ремонты там не проводились.

«Решил использовать возможности «Депутатской программы» для того, чтобы привести в порядок тренажерный зал. Место очень востребованное. Это единственная подобная площадка в поселке, за исключением ФОКОТа. Полтора года назад ребята дали вторую жизнь этому помещению, сами поставили недостающие тренажеры», - рассказал спикер ЗСО.

Сейчас в тренажерном зале делают капитальный ремонт. Приводят в порядок полы, стены, потолки и входную группу.

После ремонта в тренажерном зале установят старые тренажеры. Однако местная администрация планирует заявиться в «Народный бюджет», чтобы приобрести новое оборудование.