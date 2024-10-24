Вологодские депутаты запретили использовать автопокрышки для благоустройства

[ Общество ]

Депутаты городской Думы Вологды внесли изменений в правила благоустройства города. В частности, в правила вводится норма о необходимости соблюдения требований, установленных едиными региональными стандартами внешнего вида элементов благоустройства – приведение к единообразию.

К примеру, вводится запрет на установку цепей и тросов, монтаж заборов и ограждений с нарушением требований Правил землепользования и застройки и Правил благоустройства. При этом урны должны быть убраны до 7 часов утра.

«Мы учитываем поручения губернатора и принимаем решения для того, чтобы граждане чувствовали, что они живут в комфортном и благоустроенном городе. Возложили на наши управляющие организации и подрядчиков необходимость уборки территорий, начиная с 6 утра. Для того, чтобы люди, когда идут на работу и учёбу, видели уже чистые дворы и улицы», – рассказал глава Вологды Юрий Сапожников.

Площадки ТКО будут оснащены QR-кодом для возможности отправки сообщений на платформу обратной связи. Если мусор не вывозится – любой желающий сможет оперативно об этом сообщить.

Также собственники зданий теперь обязаны устанавливать фальшфасады при реконструкции и ремонте объектов сроком более 6 месяцев. Если срок меньше – используется специальная строительная сетка.

Кроме того, вводится запрет на использование автомобильных покрышек для благоустройства.

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