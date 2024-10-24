Юридические тонкости, или Почему деятельность ЦБ РФ подпадает под действие законодательства об иноагентах

Деятельность российского Центробанка находится под пристальным внимание общественности, и это неудивительно, ведь от этого органа зависит финансовое благополучие страны. Как пишет Telegram-канал Незыгарь (признан в РФ иноагентом), в одном из адвокатских бюро проанализировали закон о ЦБ, и пришли к совершенно неожиданному выводу …

Например, основные функции ЦБ заключаются в обеспечении стабильности российского рубля и развитие и укрепление банковской системы России, обеспечение и развитие национальной платежной системы страны, и обеспечение его стабильности. Также ЦБ обязан следить за развитием финансового рынка. Таким образом Банк России в свое работе не преследует целей извлечения прибыли, а значит полностью попадает под действие закона об НКО.

Также стоит напомнить, что между ЦБ и МВФ, являющегося иностранной организацией, существует соглашение, которое дословно гласит:

«Фонд осуществляет контроль над международной валютной системой для обеспечения ее эффективного функционирования, а также контролирует выполнение каждым государством-членом своих обязательств по разделу 1 настоящей Статьи. (b) В целях выполнения своих функций, изложенных в подразделе (а) данного раздела, Фонд ведет строгий надзор за курсовой политикой государств-членов и устанавливает конкретные принципы, которыми руководствуются все государства-члены в отношении указанной политики».

Также между МВФ и ЦБ прописано множество других обязательств, например ведомство Эльвиры Набиуллиной обязано предоставлять всю необходимую информацию по международным стандартам о состоянии всех отраслей российской экономики, в том числе и ОПК. То есть фактически Международный валютный фонд имеет свое влияние на ЦБ, что является прямым признаком для присвоения статуса иноагента.

А если сюда еще приплюсовать фактическую потерю $350 млрд. российских ЗВР, которые хранились на зарубежных счетах, и впоследствии были арестованы, а теперь доходы от этих средств направляются на помощь Украине, то это станет дополнительным доводом для присвоения этого статуса. Хотя под эту статью можно подогнать обвинение и другого характера.

В эту пятницу состоится очередное заседание ЦБ, на котором с большой долей вероятности ставка рефинансирования в очередной раз будет повышена, и экономике России будет нанесен дополнительный ущерб. Хотя во всем обвинят как всегда Чубайса. Но это уже другая история …