Андрей Накрошаев рассказал, когда на площади Бабушкина появятся парковки

[ Общество ]

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев рассказал, когда на привокзальной площади города будут оборудованы парковочные зоны. Всего, по его словам, таких зон будет две – на 45 и 41 место.

парковки

«Изначально мы планировали обустроить их вместе с ремонтом улицы Зосимовской. Но планы были скорректированы в связи с ремонтом на инженерных сетях. В этом году их заменили», - пояснил Накрошаев.

По его словам, для качественного исполнения парковочных зон принято решение обустроить и в следующем году, когда будет проводиться ремонт дороги от улицы Зосимовской до улицы Галкинской. Ремонт начнется весной, как только позволят погодные условия.

«Площадь Бабушкина - ключевой транспортный узел города, поэтому работы здесь лучше проводить поэтапно, чтобы не создавать дорожных заторов», - уточнил исполняющий обязанности мэра города.

Теги:
парковки капитальный ремонт площадь Бабушкина
 

Последние новости

Суд признал виновной молодую женщину в гибели 3-летнего сына в бассейне
Андрей Накрошаев рассказал, когда на площади Бабушкина появятся парковки
В Вологде третий день ищут 16-летнего подростка
В Вологде сегодня собирались выбрать мэра, но этого не произошло
В Вологодском университете появится комната матери и ребенка
В школе под Вологдой открыли первые агроклассы
В Череповце озвучили причину смерти бабушки, которой отказали в госпитализации
В Чагоде мать отправили лечиться к психиатру из-за смерти ребенка в бассейне
Челюсть мамонта нашел житель Междуречья на берегу Сухоны
«Чеваката» с разгромным счетом проиграла одной из лучших команд России