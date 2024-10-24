Андрей Накрошаев рассказал, когда на площади Бабушкина появятся парковки

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев рассказал, когда на привокзальной площади города будут оборудованы парковочные зоны. Всего, по его словам, таких зон будет две – на 45 и 41 место.

«Изначально мы планировали обустроить их вместе с ремонтом улицы Зосимовской. Но планы были скорректированы в связи с ремонтом на инженерных сетях. В этом году их заменили», - пояснил Накрошаев.

По его словам, для качественного исполнения парковочных зон принято решение обустроить и в следующем году, когда будет проводиться ремонт дороги от улицы Зосимовской до улицы Галкинской. Ремонт начнется весной, как только позволят погодные условия.