В Вологде третий день ищут 16-летнего подростка

[ Происшествия ]

Пропал подросток

21 октября 16-летний Максим Балашов ушел утром из дома по адресу ул. Северная, д. 36 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Поисково-спасательный отряд «Ты не один» просит помощи у вологжан в поиске Максима.

Известно, что рост подростка 163 сантиметра, волосы – короткие русые. Одет Максим был в темно-синюю ветровку, голубую толстовку с капюшоном, темные джинсы и темно-синие кроссовки с красной полоской. При себе у молодого человека был голубой рюкзак.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Максима, поисковики просят сообщить но номерам: 102 (полиция), 8-911-505-68-98 (ПСО) или написать в сообщения группы ВКонтакте  отряда «Ты не один».

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пропал подросток поисковый отряд
Фото: группа ВКонтакте ПСО "Ты не один"
 

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