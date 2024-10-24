В Вологодском университете появится комната матери и ребенка

Вологодскому государственному университету выделена субсидия по результатам всероссийского конкурса для образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России «Помоги маме учиться». На эти средства в учреждении оборудую специальное помещение для молодых родителей.

Комнату матери и ребенка до конца этого года откроют в первом учебном корпусе ВоГУ на улице Галкинской, д.3. На эти цели выделено 660 тысяч рублей.

«Вокруг этого учебного здания размещены также другие учебные и спортивные корпуса университета. Все они находятся в шаговой доступности друг от друга и образуют единую кампусную систему ВоГУ, где обучаются более 60% от общего очного контингента. Поэтому студентам с детьми будет удобно пользоваться новым помещением», – рассказал исполняющий обязанности ректора ВоГУ Вячеслав Приятелев.

В комнате родители смогут провести гигиенические процедуры, перепеленать ребенка, разогреть питание и покормить, оставить малыша под присмотром родственников на несколько часов в день. Это даст студентам возможность посещать занятия, а молодым работникам вуза с детьми вести трудовую деятельность. Помещение будет разделено на несколько зон: зону отдыха, игровую зону, зону для проведения гигиенических процедур и зону для комфортного кормления малыша.

Напомним, что ранее на встрече и.о. ректора ВоГУ с молодыми семьями было также предложено открыть в университете клуб молодых семей и привлекать преподавателей для психолого-педагогической помощи студентам-родителям.