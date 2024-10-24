В школе под Вологдой открыли первые агроклассы

В школе №6 села Молочное открыты первые агротехнические классы. В пилотном проекте участвуют ученики 6-го и 8-го классов. Накануне в учебном заведении школьников торжественно посвятили в агротехнологов.

«Инициатива открытия аграрных классов в школах реализуется в рамках «Стратегии 2.0». На данный момент они открыты в одной школе Вологды и оснащены всем необходимым оборудованием. Ребята изучают новые тенденции сельского хозяйства, востребованные сегодня в России. Не исключено, что это поможет им с осознанным выбором будущей профессии», – рассказала заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Ирина Гуляева.

Агроклассы открыты в партнерстве с компанией «Заря» и Вологодской ГМХА им. Н. В. Верещагина.

«В АПК в последние годы произошли колоссальные изменения. Внедрены цифровые технологии, работают роботы, беспилотные летательные аппараты. Благодаря агроклассам, ребята знакомятся с новейшими технологиями в сельском хозяйстве, со скотоводством, выращиванием разнообразных сельскохозяйственных культур», – сказал генеральный директор компании «Заря» Александр Жирохов.

В кабинетах агроклассов есть роботы, цифровая школьная метеостанция, осадкомер, комплекс для выращивания микрозелени, умный улей, интерактивный атлас по ветеринарии, цифровые трихинелоскопы, ветеринарное оборудование (овоскоп, стетоскоп, диагностический фонарь) ноутбуки, интерактивный телевизор.

В агроклассах школьники будут углубленно изучать физику, биологию, химию, технологию, также разработана программа внеурочной деятельности «Введение в агротехнологии».