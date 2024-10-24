В Череповце озвучили причину смерти бабушки, которой отказали в госпитализации

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Как сообщает издание «35MEDIA», главный врач медсанчасти «Северсталь» Евгений Рузанов рассказал о причине смерти пенсионерки в Череповце.

Напомним, бабушку вместе с собакой Альмой сбила машина на Северном шоссе. Несмотря на то, что чувствовала она себя плохо, врачи медсанчасти отказали в госпитализации из-за наличия алкоголя в крови. Вскоре старушка умерла у себя дома.

«Согласно заключению эксперта, причиной смерти женщины стала острая сердечная недостаточность. У пенсионерки был ушиб бедра. Других повреждений, внутренних кровотечений и иных травм, которые женщина теоретически могла бы получить в ДТП, не обнаружено. Причинно-следственной связи возможных последствий ДТП и смерти пожилой женщины нет», – прокомментировал ситуацию Евгений Рузанов.

23 октября пенсионерку похоронили. Ее собака Альма, несколько дней находилась в приюте «Спас». Вчера она обрела новый дом.

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