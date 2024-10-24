Челюсть мамонта нашел житель Междуречья на берегу Сухоны

На берегу реки Сухона в Междуреченском районе житель поселка Туровец Александр Лукинский обнаружил нижнюю челюсть мамонта. По словам самого Александра, находку он обнаружил, когда проплывал по реке около обмелевшего берега.

Сначала междуреченец подумал, что это кусок железа, но из любопытства подплыл ближе и детально рассмотрел.

Как пишет газета «Междуречье», Александр понял, что это челюсть мамонта, поскольку накануне как раз смотрел по телевизору передачу о вымерших животных.

Вес челюсти составляет порядка 30 кг. Находку мужчина сдал в местный краеведческий музей.