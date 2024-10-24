Челюсть мамонта нашел житель Междуречья на берегу Сухоны

[ Общество ]

На берегу реки Сухона в Междуреченском районе житель поселка Туровец Александр Лукинский обнаружил нижнюю челюсть мамонта. По словам самого Александра, находку он обнаружил, когда проплывал по реке около обмелевшего берега.

Сначала междуреченец подумал, что это кусок железа, но из любопытства подплыл ближе и детально рассмотрел.

Как пишет газета «Междуречье», Александр понял, что это челюсть мамонта, поскольку накануне как раз смотрел по телевизору передачу о вымерших животных.

Вес челюсти составляет порядка 30 кг. Находку мужчина сдал в местный краеведческий музей.  

«В нашем музее тоже «живет» частица мамонта – зуб. Происхождением он также с туровецкой земли. Более 30 лет назад его обнаружил местный житель на сухонском берегу на участке между Кожуховым и Туровцом и отдал на хранение в музей. Теперь районный музей пополнит и челюсть, найденная Александром Лукинским. Кстати, некоторое время назад тот же Александр нашел на сухонском берегу предмет, который, предположительно, является частью бивня мамонта», – пишет газета «Междуречье».

Теги:
находки мамонты Сухона
Наталья Лукинская
 

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