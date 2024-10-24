Уникальный стадион открыли в Череповце

[ Общество ]

В Череповце открыли большой стадион в детском саду №104 на улице Архангельской. По словам мэра города Вадима Германова, аналогов такому спортивному сооружению в городе нет.

«На детском стадионе все по-взрослому. Футбольное поле с искусственной травой, беговые дорожки с профессиональным покрытием, площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также турники и тренажеры», - уточнил мэр Череповца.

По словам Германова, рядом с детским садом №104 расположены еще 2 школы и 4 детских сада, поэтому стадион пустовать не будет.

Действующий стадион позволит снизить нагрузку на ФОКОТ у школ №5 и №9.

На новом стадионе будут проводиться занятия с инструктором для детей из детского сада №4 и соседних образовательных учреждений.

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