Сергей Жестянников взял под контроль капитальный ремонт дома в Вологде

На личном приеме к председателю Законодательного собрания области обратились жильцы дома №12 на улице Пирогова областной столицы. В этом году в здании проводят капитальный ремонт на сумму порядка 11 миллионов рублей. Однако у жильцов после сдачи объекта возник целый ряд претензий по качеству проведенных работ.

«В настоящий момент покраска фасадов выполнена, утеплены торцевые фасады, предполагалась замена окон в подъездах и замена продухов в подвалах. Однако окна поставлены без форточек, из-за этого не обеспечивается циркуляция воздуха. Кроме того, плохо выполнена заделка откосов, видна монтажная пена, ничего не отшлифовали», - рассказал председатель совета дома Александр Пешков.

Также жильцы отметили, что по контракту подрядчик должен был привести в порядок балконы и заменить ограждающие конструкции.

«Прорабатывались коммерческие предложения по остеклению балконов, однако сумма работ выходит очень большая. Поэтому принято альтернативное решение – подрядчик поменяет старые ограждения и закроет их белым профлистом, - прокомментировал заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Константин Гольдберг. – По поводу окон в подъезде. Был комиссионный выезд, в ходе которого были выявлены нарушения. Подрядчик заменит на каждом пролете окна с возможностью вентиляции. Также будут сделаны откосы».

Кроме этого, жильцы обратили внимание еще на ряд моментов, которые контрактом не были предусмотрены. Так, требуется установка окон в продухи дома и заделка щелей между стеной дома и отмосткой. Представитель городской Администрации пояснил, что будет организовано собрание с управляющей компанией и жильцами для обсуждения вариантов ремонта.

«У жильцов также возникли опасения по поводу появления трещин на облицованном фасаде. Стены, где сделано утепление, отштукатурены и покрашены. Гарантия работ – 5 лет. Предложил посмотреть в течение года, если начнутся проблемы, облицовку подрядчик выполнит в рамках гарантийных обязательств», - прокомментировал Сергей Жестянников. – В рамках контракта подрядчик должен был выполнить ремонт крыши. Будет прорабатываться вопрос о переносе работ на следующий год, чтобы не выполнять ремонт в холода. Подчеркнул коллегам, что все замечания жильцов должны быть исправлены».

Спикер ЗСО взял все проблемные точки на депутатский контроль.