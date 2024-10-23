Два человека пострадали в аварии в Никольском округе

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ДТП Никольск

Дорожное происшествие случилось вчера, 22 октября, около восьми часов утра на 172-м километре автодороги Тотьма – Никольск территории Никольского района. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

По предварительным данным, 67-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Шевроле Лачетти», не уступила дорогу «Киа спектра» под управлением 38-летнего водителя. Из-за этого легковушки столкнулись, а «Киа» от удара слетела в кювет.

В результате аварии оба водителя получили различные травмы и были направлены на амбулаторное лечение.

Авария Никольск

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Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области
 

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