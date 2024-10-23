В премии «Вологда для молодежи» лидирует номинация «Доброволец года»

В Вологде принимаются заявки на получение премии «Вологда для молодежи». Ее вручают вологжанам от 14 до 35 лет за различные успехи. В настоящее время наибольшее число заявок принято по номинации «Доброволец года».

«Данный проект создан для поддержки активной молодежи, которая готова делать наш город лучше. В этом году премия проводится пятый раз. Заявки принимаются как от отдельно взятого человека, так и от коллективов. Всего предусмотрено семь номинаций: «Доброволец года», «Лидер молодежного самоуправления», «Эко-отряд года», «Наставник года», «Творческий проект года», «Медиа-проект года», «Молодежное событие года». Отмечу, что на сегодняшний день волонтерская номинация лидирует по приему заявок», – рассказала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Яна Филиппова.

Заявку на участие в премии «Вологда для молодежи» можно направить на адрес электронной почты: [email protected]. К письму необходимо прикрепить согласие на обработку персональных данных, согласие на распространение персональных данных и другие документы. Их полный перечень размещен в группе Молодежного центра «Горком35» ВКонтакте.

Победители премии будут объявлены в каждой номинации. Их имена озвучат на итоговом мероприятии в декабре. Молодые люди получат денежное вознаграждение, дипломы и ценные подарки, также всем участникам премии вручат свидетельства.

Общий призовой фонд премии составляет 300 тысяч рублей.