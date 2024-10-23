Житель Тотьмы заплатит почти 1 млн рублей за ночь катания по Санкт-Петербургу

Житель Тотьмы по решению суда заплатит более 900 тысяч рублей за ДТАП, в которое он попал в Санкт-Петербурге на автомобиле из каршеринга. Иномарку Nissan Qashqai он арендовал у ООО «Новые транспортные системы» в ноябре 2022 года.

Согласно материалам дела, 26-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, врезался на арендованном автомобиле в бордюрный камень.

ООО «Новые транспортные системы» предъявило тотьмичу иск, в котором требовали взыскать с него сумму восстановительного ремонта, пени, штраф, расходы за штрафстоянку, госпошлину и т.д. в общей сумме около 1,35 млн рублей.

Ответчик оспорил сумму иска, требуя ее уменьшить с учетом износа автомобиля.

«Суд пришел к выводу, что факт нарушения ответчиком договорных обязательств по договору аренды транспортного средства нашел свое подтверждение и ответчик несет ответственность по возмещению истцу ущерба в результате повреждения транспортного средства», - говорится в сообщении областного суда.

В результате сумму исковых требований суд снизил до 923 тысяч рублей, которые тотьмич должен выплатить за ночь катания по ночному Санкт-Петербургу.