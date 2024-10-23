Сокольский ЦБК представил предварительный отчет за 9 месяцев текущего года. Мировой спрос на порошкообразные лигносульфонаты продолжает расти: по прогнозам предприятия, в 2024 году объем их производства составит 16,1 тысяч тонн. Для сравнения: в 2023 году было произведено 12,7 тысяч тонн порошкообразных лигносульфонатов.

Увеличивается и общий объем производства этой продукции (в порошкообразном и жидком виде): в 2023 году он составил 26,5 тысяч тонн, что на 1 тысячу тонн больше, чем годом ранее. В 2021 году было произведено 24,2 тысяч тонн двух видов лигносульфонатов.

В прошлом году Сокольский ЦБК впервые сделал поставку лигносульфонатов в Турцию, а также подтвердил соответствие продукции для нового сегмента на рынке Китая (сельское хозяйство). Помимо турецкого и китайского рынков предприятие отгружает лигносульфонаты в Израиль, Тунис, Египет и страны СНГ. На внутреннем рынке продукция востребована среди химических и металлургических компаний Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов.

Лигносульфонат используют в нефтяной промышленности при производстве буровых реагентов, в строительстве — при изготовлении цементов и строительных смесей, при производстве гидроизоляционных материалов, резинотехнических изделий, а также в лакокрасочной и химической промышленности. Лигносульфонаты также применяют при изготовлении ДСП, ДВП и фанеры.

- Лигносульфонаты востребованы в металлургии, нефтяной и горнодобывающей промышленности, а также в сельском хозяйстве. В реализации этого продукта как на внутреннем, так и на внешнем рынке мы видим существенные перспективы. Пластификаторы на основе лигносульфонатов значительно улучшают качество бетона, увеличивают его прочность на четверть, а морозостойкость - в три-четыре раза, - рассказал генеральный директор ПАО «Сокольский ЦБК» Владимир Башмаков.