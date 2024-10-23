Житель Бабаева выжил после страшного ножевого ранения

В Бабаеве мужчина выжил после того, как сестра нанесли ему сильный удар ножом в шею. Как следует из материалов уголовного дела, в марте 2024 года бабаевское семейство в составе пожилой женщины и двух ее взрослых детей несколько дней употребляли алкоголь.

В ходе беспробудного пьянства мужчина начал нецензурно кричать на мать. На защиту женщины встала ее дочь, которая сначала хотела усмирить брата электрошокером, однако он не сработал. Тогда она сходила на кухню за ножом и ударила мужчину в шею. Как позже она сама рассказала, хотела просто припугнуть брата, но не рассчитала силу и направление удара.

«Подсудимая пояснила, что за оружие взялась, чтобы мужчина перестал кричать, убивать его не хотела, но нож вошел в шею почти по рукоять. Она испугалась, крикнула брату, чтобы тот нож не доставал, так как поняла, что он может истечь кровью», - рассказали в пресс-службе судов области.

После ранения мужчина два дня он провел в реанимации. Пока лежал в больнице, сестра приходила к нему, попросила прощения и потерпевший ее простил.

Суд приговорил подсудимую к 1 году условного срока, а также отправил на ежемесячное посещение врача-нарколога.