В Вологде завершено благоустройство детской площадки на площади Чайковского

[ Общество ]

В Вологде завершили монтаж детской площадки на площади Чайковского. По словам исполняющего обязанности мэра города Андрея Накрошаева, пользоваться ей можно с сегодняшнего дня.

«Это одна из 25 детских площадок, которые мы обновляем в этом году. Здесь установлено современное игровое оборудование, уложено безопасное резиновое покрытие. Проверку на прочность элементы детской площадки прошли. В настоящее время подрядчик завершает благоустройство прилегающей территории. Пользоваться площадкой можно будет с 23 октября. Конструкции рассчитаны на детей разного возраста», – рассказал Накрошаев.   

В ходе благоустройства были установлены современные качели, горки и оборудование, которое адаптировано для детей с ограниченными возможностями. В основе площадке - специальное резиновое покрытие.

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Пресс-служба администрации Вологды
 

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