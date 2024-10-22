Почти 100 вологжан готовы начать работать в ресторанах и гостиницах

Почти 100 жителей Вологодской области получают новое образование, чтобы по завершению курса обучения начать работать в ресторанном или гостиничном бизнесе. Дополнительное профессиональное образование вологжане получают по направлению областной службы занятости и в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

«Получение востребованной профессии в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса откроет обучающимся новые горизонты карьерного роста и возможности для реализации своих талантов. В настоящее время 26 безработных получают профессии «повар», «кондитер», «пекарь», «официант» на базе образовательных организаций области», - рассказал начальник областного департамента труда и занятости населения Игорь Даценко.

Еще 12 человек проходят курс подготовки по направлению Центра занятости населения в учебных центрах Вологды, Череповца, Вытегры, Сокола и Великого Устюга

Кроме того, для 21 обучающегося заключен договор на профессиональное обучение с Великоустюгским многопрофильным колледжем по программам «кондитер», «официант» и «повар.

Также 45 человек до конца года пройдут образовательные курсы в Великоустюгском многопрофильном колледже, Вологодском колледже сервиса, Череповецком многопрофильном колледже, а также Вытегорском политехническом техникуме.