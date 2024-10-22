Тропу «Парки в лесу» около музея «Семенково» могут передать на баланс музея

Тропу проекта «Парки в лесу», открытую недавно около музея «Семенково» под Вологдой, могут передать на баланс музея. Такую точку зрения высказала руководитель Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева после публикации в соцсетях поста руководителя музея «Семенково» Натальи Киршиной.

Как ранее сообщалось, руководитель «Семенково» раскритиковала идею организации тропы рядом с музеем.

«Когда вижу, что в непосредственной близости от музея установлены медведи с балалайками, под забором пролезает пьяная неадекватная молодёжь, и осень срывает с деревьев последнюю листву, обнажая ужас, несовместимый с музейной экспозицией, кажется, что многолетние труды, творческий порыв команды обнулился. И произошло это летом 2024 года», - написала Наталья Киршина.

По мнению руководителя Вологодского музея-заповедника Юлии Евсеевой, новое общественное пространство востребовано вологжанами, поэтому необходимо искать варианты решения дальнейшего сосуществования музея и общественного пространства.

Как считает Евсеева, необходимо, чтобы музей и парк дополняли и развивали друг друга. Для этого можно, к примеру, передать парк в ведение музея, работники которого могли бы полностью контролировать ситуацию.