Тропу «Парки в лесу» около музея «Семенково» могут передать на баланс музея

[ Общество ]

Тропу проекта «Парки в лесу», открытую недавно около музея «Семенково» под Вологдой, могут передать на баланс музея. Такую точку зрения высказала руководитель Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева после публикации в соцсетях поста руководителя музея «Семенково» Натальи Киршиной.

Как ранее сообщалось, руководитель «Семенково» раскритиковала идею организации тропы рядом с музеем.

«Когда вижу, что в непосредственной близости от музея установлены медведи с балалайками, под забором пролезает пьяная неадекватная молодёжь, и осень срывает с деревьев последнюю листву, обнажая ужас, несовместимый с музейной экспозицией, кажется, что многолетние труды, творческий порыв команды обнулился. И произошло это летом 2024 года», - написала Наталья Киршина.

По мнению руководителя Вологодского музея-заповедника Юлии Евсеевой, новое общественное пространство востребовано вологжанами, поэтому необходимо искать варианты решения дальнейшего сосуществования музея и общественного пространства.

Как считает Евсеева, необходимо, чтобы музей и парк дополняли и развивали друг друга. Для этого можно, к примеру, передать парк в ведение музея, работники которого могли бы полностью контролировать ситуацию.

«В разных регионах страны музеи деревянного зодчества, подобные нашему, соседствуют в том числе с другими объектами туристской инфраструктуры – местами общепита, парками, беседками, тропами, лыжными трассами. Это удобно туристам и гостям, которые могут за одну поездку побывать в музее, покататься на велосипедах или лыжах в зависимости от времени года, с комфортом покушать, погреться, отдохнуть и уехать в хорошем настроении. Наша задача здесь - обеспечить безопасность музея. Сейчас рассматриваем разные варианты этого союза и в ближайшее время будем принимать взвешенные решения, которые, надеюсь, устроят всех», - прокомментировала Юлия Евсеева.

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