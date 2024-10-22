Вологжане не одобрили установку языческой скульптуры в Кирилловском округе

[ Общество ]

С горы Мауры, расположенной в национальном парке «Русский север» Кирилловского округа, убрали скульптуру языческого бога Велеса. Как оказалось, руководство нацпарка не согласовало с жителями ее установку.

Местные жители не оценили инициативу руководства нацпарка и попросили Георгия Филимонова убрать идола.

Всего, по задумке организаторов, на «Тропе мифов и сказаний Русского севера», которая открыта на горе Маура, должно быть установлено 15 арт-объектов и скульптур, посвященных героям мифов и русских сказаний.

Велес – божество в древнерусском языческом пантеоне, «скотий бог». По теории основного мифа, Велес является одним из центральных божеств в славянской мифологии, змеевидный бог, живущий на земле.

По преданиям, Велес – бог трех миров, бог магии, властитель перекрестков. К нему за помощью обращаются волхвы, ведуньи и чародеи. Обращаются к Велесу и как к покровителю домашнего скота. Просят его о материальном благополучии и о защите нажитого от худых людей. Обереги этого Бога советуют только взрослым, уверенным в своих силах людям.

Теги:
деревянная скульптура язычество
 

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