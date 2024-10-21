В Вологде два участка улиц отремонтированы по просьбам жителей

Наиболее проблемные участки, на которые вологжане указывали на встречах с депутатами и активистами во дворах, заасфальтированы. Так, заместитель председателя городской Думы Сергей Чуранов рассказал о ремонте проездов на Ленинградской, 93 и 95. Работы были выполнены в канун Дня работников дорожного хозяйства.

«Благодарю всех участников за решение вопросов в интересах вологжан! С праздником всех причастных!» - отметил Сергей Чуранов.

Также был отремонтирован проезд на улице Псковской между домами №№ 10 и 12. С просьбой отремонтировать этот участок к депутату обратились жители домов.