В Вологде два участка улиц отремонтированы по просьбам жителей

[ Общество ]

Наиболее проблемные участки, на которые вологжане указывали на встречах с депутатами и активистами во дворах, заасфальтированы. Так, заместитель председателя городской Думы Сергей Чуранов рассказал о ремонте проездов на Ленинградской, 93 и 95. Работы были выполнены в канун Дня работников дорожного хозяйства.

«Благодарю всех участников за решение вопросов в интересах вологжан! С праздником всех причастных!» - отметил Сергей Чуранов.

Также был отремонтирован проезд на улице Псковской между домами №№ 10 и 12. С просьбой отремонтировать этот участок к депутату обратились жители домов.

«Одной проблемой меньше стало в нашем микрорайоне: отремонтирован въезд с улицы Псковской между 10 и 12 домами. Выстраиваю эффективное взаимодействие с администрацией города, планомерно выполняем пункты по списку задач для повышению качества жизни в нашем районе», - подчеркнул парламентарий.

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ремонт улиц Вологодская городская дума
 

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