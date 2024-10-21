Житель Тарногского округа больше пяти дней блуждал по лесу

В Тарногском округе 55-летний местный житель больше пяти дней блуждал по лесу. Он ушел за ягодами 16 октября в лес около деревни Володинская.

«В понедельник, 21 октября, его искали 14 человек: два работника местной администрации, три волонтера поисково-спасательного отряда «НЮКСПАС» и девять местных жителей. В поисково-спасательной операции были задействованы восемь единиц техники. Медицинская помощь мужчине, который ушел в лес за ягодой, на удивление, не потребовалась. К деревне Окуловской он вышел сегодня примерно в 12:40», – рассказала сотрудница пресс-службы областного Управления МЧС Анна Шубейкина.

Всего за минувшую неделю в лесах Вологодской области заблудились три человека. Двое из них самостоятельно вышли к населенным пунктам, еще одного нашли местные жители.