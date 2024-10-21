В три района Верховажья пришёл интернет

157 семей Верховажья получили возможность пользоваться проводным интернетом. За два месяца строительства связисты протянули 2,5 км современных линий связи. Работы велись с использованием опор электропередач и существующей подземной кабельной магистрали Ростелекома. К инфраструктуре связи сразу подключили пять улиц микрорайона Решетиха: Новаторов, Холмогорскую, Ясную, Телевизионную и Дальнюю. Раньше это были небольшие деревни, а сейчас они стали активной развивающейся частью административного центра округа - здесь проживают преимущественно молодые семьи. В этом районе существовала только сотовая связь, проводного интернета не было ни одного из провайдеров, а теперь 29 домов уже подключены к новой услуге.

Также интернет появился в другом микрорайоне Верховажья, эту территорию жители по старинке называют деревнями Сомицино и Черемушки. Здесь преобладает частная застройка, но также есть и многоквартирные дома. В новый жилой комплекс, который скоро будет достроен, уже подведена оптика «Ростелекома», поэтому будущие собственники сразу получат доступ к цифровым сервисам.

Запросы со стороны жителей этих микрорайонов сыграли важную роль в реализации проекта, благодаря их инициативе на строительство коммуникаций удалось получить софинансирование.

- Одно из важных направлений работы регионального правительства — цифровая трансформация Вологодской области. Создаются удобные электронные сервисы для граждан, информационные системы, улучшающие качество работы специалистов различных сфер. Однако решение этой глобальной задачи невозможно без развития в регионе услуг связи. Поэтому каждый такой проект имеет огромное значение! – поделилась начальник департамента цифрового развития Правительства Вологодской области Ирина Просвирякова.

- Специалисты Ростелекома создали в Верховажском районе надежную сеть, используя современные технологии и оптимизируя существующие ресурсы. Мы понимаем, насколько важно для людей оставаться на связи, иметь доступ к цифровым сервисам, и поэтому будем продолжать развивать сетевую инфраструктуру Вологодской области, охватывая как можно больше населенных пунктов, - рассказал директор вологодского Ростелекома Евгений Забродин.