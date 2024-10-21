Организаторов массового велопробега в Вологде привлекли к ответственности

Семеро вологодских подростков привлечены к ответственности за организацию массового велопробега по городским улицам 6 октября. Как выяснилось, пробег организовали подростки. По сообщению телеканала «Вести Вологодской области», велопробег не был согласован с властями города, а подростки катались по дорогам с нарушением правил дорожного движения, создавая аварийные ситуации.

Со всеми организаторами мероприятия сотрудники полиции провели профилактические беседы, ряд подростков поставили на профилактический учет.