Организаторов массового велопробега в Вологде привлекли к ответственности

Семеро вологодских подростков привлечены к ответственности за организацию массового велопробега по городским улицам 6 октября. Как выяснилось, пробег организовали подростки. По сообщению телеканала «Вести Вологодской области», велопробег не был согласован с властями города, а подростки катались по дорогам с нарушением правил дорожного движения, создавая аварийные ситуации.
Со всеми организаторами мероприятия сотрудники полиции провели профилактические беседы, ряд подростков поставили на профилактический учет.
«В отношение 16-летнего подростка составлен административный протокол по статье за организацию массового передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка. Санкции предусматривают штраф до 20 тысяч рулей. В отношении 12-летнего подростка вынесено постановление об отказе в возбуждении административного дела в виду того, что он не достиг возраста административной ответственности», - пояснила заместитель начальника ОУУП и ПДН УМВД России по Вологде Валентина Рюмина.