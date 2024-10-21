Уловки мошенников в "Черную пятницу". Главное правило покупателя, чтобы избежать обмана

Как это принято по многолетней маркетинговой традиции, в конце года наступают так называемые “Черные пятницы”. Изначально эта акция была задумана для того, чтобы освободить склады от залежавшегося товара. Однако потом хитрые продавцы придумали много уловок, чтобы людям продавать товары с хорошей накруткой. Как подготовится к “черной пятнице”, и при этом не попасть на уловки недобросовестных торгашей?

Первое и главное правило, не надо на ажиотаже покупать что попало. Если вам необходим тот или иной товар, составьте список, и не реагируйте на очень выгодные предложения на те лоты, которые вам не нужны. Зачем покупать с хорошей скидкой товар, которым вы не будете пользоваться? Это все равно выбросить деньги на ветер.

Второй способ, положите себе в корзину все товары, которые вы хотели бы купить со скидкой задолго до распродажи, и просто запишите их цену, или сделайте скриншот вашей корзины с экрана вашего компьютера. И когда наступит “черная пятница”, или киберпонедельник, или 11.11, то просто сравните цены, что были задолго до этого, и те цены, которые продавец установил на распродаже.

Если цена была повышена, а потом зачеркнута, а в итоге она осталась прежней, то можете смело отписаться от этого продавца. Но может быть ситуация, что вам попытаются продать товар даже дороже, чем он стоил до распродажи. Тем более не стоит на это тратить свои деньги.

Главное правило покупателя на любой распродаже, это контроль цен. Вы должны их помнить наизусть. Самое интересное может быть после распродажи, когда последние остатки будут продавать за копейки. Это тоже надо учитывать.

Будьте умнее продавца, и не дайте себя развести на деньги!