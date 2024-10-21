В городе Красавино Великоустюгского округа пациентов психоневрологического интерната кормили фальсифицированными сосисками. Об этом стало известно после пищевого мониторинга продукции, которую провели сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора.

«От семикилограммовой партии сосисок, произведенных ОАО «Слободской мясокомбинат» из Кировской области, в качестве образца отобрано две упаковки. Результатом лабораторных исследований в ФГБУ «Тверская МВЛ» стало обнаружение в сосисках ДНК сои. Данный факт свидетельствует о фальсификации продукции», - рассказали в ведомстве.

Информация о нарушении была направлена в региональное управление ветеринарии, а руководство интерната заставили вернуть продукцию поставщику.