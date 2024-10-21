Шерстяное, ватное или синтепоновое – врачи назвали одеяло, которое снимает стресс

Бессонница многим знакома до боли. Уставший человек наконец-то добирается до кровати в надежде моментально упасть в объятья Морфея. Но, не тут-то было. В голову начинают пробираться назойливые мысли, человек начинает ворочаться с боку на бок, а от сна не остается и следа. Утром, он просыпается разбитым и в плохом настроении. Так может продолжаться изо дня в день, что очень вредно для здоровья человека, ведь сон организму необходим. Однако, есть способ исправить ситуацию и хорошо высыпаться каждую ночь.

Как выяснили специалисты, на качество сна может повлиять одеяло. Не столь важно из какого материала оно будет сделано, шерстяным, ватным или синтепоновым, здоровье сна зависит от его веса. После проведенных исследований ученые сообщили, что чем тяжелее одеяло, тем лучше сон.

Давление, которое оказывает тяжелое одеяло на тело спящего человека, нормализует выработку серотонина и мелатонина. Следует отметить, что эти гормоны необходимы для качественного сна. В результате, отдых под таким одеялом помогает справиться с бессонницей и облегчить состояние тех людей, которые постоянно испытывают стресс. Тяжелое одеяло может справиться с повышенной тревожностью и даже снять депрессию. Восстановление организма станет проходить быстрее, что облегчит симптомы хронических заболеваний и укрепит нервную систему.

Поэтому, выбирая одеяло не забывайте про его вес. Самым тяжелым будет одеяло, наполненное ватой. Шерстяные одеяла значительно легче, а вот популярный синтепон можно назвать легким как облако. При этом, нужно учитывать, что уход за ватным одеялом гораздо сложнее, чем за шерстяным и синтепоновым, которые можно легко постирать в стиральной машине. Добавить веса таким одеялам помогут различные пледы и покрывала.

Также, следует помнить, что здоровый сон возможен только в помещении со свежим воздухом и плотно закрытыми шторами. Любой источник света может испортить качество сна.

Источник: Телеграм