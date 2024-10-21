Рукописи Василия Белова представят в Вологде

[ Общество ]

На новой выставке «О чем поет гармонь» в музее-квартире Василия Белова будут представлены рукописи и машинописные тексты поэтических произведений писателя разных лет.

Среди документов - черновики известных стихотворений, посвященные родине, родным и близким, друзьям, поэтические переводы Василия Белова и поэзию поздних лет, в том числе для сборника «Колокол». Многие из документов будут экспонироваться впервые, - сообщает Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Откроется выставка 24 октября в 16.00.

Василий Белов – выдающийся прозаик, публицист, сценарист и драматург, писавший повести, рассказы, романы и пьесы. Но свой путь в литературу Василий Иванович начинал как поэт. Стихотворный этап в творчестве Белова – значительный этап в становлении его как литератора. К началу 1960-х годов он был уже довольно известным вологодским поэтом, не раз публиковавшимся в районных и областных газетах, а также в крупных столичных изданиях.

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