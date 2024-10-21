В Харовском округе назначен новый исполняющий обязанности главы

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В Харовском округе назначен новы исполняющий обязанности главы. Им стал Александр Белов, который ранее работал заместителем главы округа Олега Тихомирова. Сам Тихомиров на минувшей неделе оставил пост и попрощался с земляками. Александр Белов будет исполнять обязанности главы округа с сегодняшнего дня, - сообщает издание GorodVo.

«Для меня это большая честь и большая ответственность. Приложу все силы, знания и опыт, чтобы сделать его более комфортным, современным, успешным и притягательным для всех, кто хочет здесь жить и строить свое будущее», - написал Александр Белов на своей странице в соцсетях.

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