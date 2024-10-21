Жителя Череповца убило грузовым поездом

[ Происшествия ]

Под Череповцом 48-летнего мужчину убило грузовым поездом. Происшествие случилось на 479-м километре перегона Хемалда – Череповец-1.

По информации пресс-службы транспортной полиции, мужчина переходил железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте, будучи пьяным.      

«Выяснено, что мужчина переходил железнодорожное полотно, не убедившись в отсутствии проходящих поездов. Машинист поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», - пояснили в транспортной полиции.

В результате мужчина получил смертельные травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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